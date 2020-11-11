Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Denizli'de üniversitesi öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) boğarak öldüren birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver (22), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİNDE CENNET'İN BOĞAZINI YANLIŞLIKLA SIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Recep Berkay Hakver'in polisteki ifadesinde, Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını, zaman zaman kız arkadaşının kendisini ciddiye almaması nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Recep Berkay Hakver, ifadesinde, "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Cennet Tuğba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Daha sonra Cennet Tuğba hareketsiz kaldı. Yaşadığım korku nedeniyle 1 saat boyunca evden çıkamadım. Sağlık ekiplerine de haber veremedim" dedi. Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKATRamazan ÇETİN

2020-11-11 16:46:32



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