ULUSKON Başkanı Atasoy; “Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'a güvenimiz tamdır”

– Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal’ı kutlayarak başarı dileklerini iletti.



Türkiye’nin en büyük ekonomi sivil toplum kuruluşlarından birisi olan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal’ı yeni görevlerinden ötürü tebrik etti.



Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığına atanmasının iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Atasoy, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, geçmiş dönem bakanlıkları döneminde ülkemizin sorunlarına olduğu kadar, iş dünyasının sorun ve beklentilerine karşı da duyarlı ve çözüm odaklı hareket etmiştir. Bakanımız, ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların artırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi için büyük gayret göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle önemli kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Tüm ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ülke ekonomisinin diğer bir önemli kolu olan Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal’a da yeni görevinde başarılar dileyen ULUSKON Başkanı Atasoy, “Bakanımız Lütfi Elvan’a olduğu gibi Merkez Bankasının yeni Başkanı Naci Ağbal’a da güvenimiz tamdır” diye konuştu.

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