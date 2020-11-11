Denizli'de kadın cinayetlerine tepki gösterildi 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de sevgilisi Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş (22) için bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, sevgilisi Recep Berkay H. tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş için Candoğan Parkı önünde bir araya geldi. Pankart açan yaklaşık 50 kadın, sloganlar atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Ebru Koç, yaşanan kadın cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini ifade eden Koç, "Gerekli yaptırımlar ve caydırıcı cezalar uygulansın. Kadın cinayetlerinin önüne geçilsin. Biz hayatlarımıza sahip çıkmak için de, katledilen her bir kadının hesabını sormak için de sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Tuğba'nın ve katledilen her bir kadının hesabını soracağız" dedi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-11-11 18:56:07



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