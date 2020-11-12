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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOD, Autism Europe üyesi oldu

İHA

DOD, Autism Europe üyesi oldu

Denizli Otizm Derneği (DOD), Avrupa'da otizmli bireyler ve ailelerinin sesi olan Autism Europe üyeliğine kabul edildi.

Autism Europe Genel Kurul Toplantısı, 7 Kasım 2020 tarihinde, online olarak yapıldı. Tüm gün devam eden koplantı sırasında hem yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi hem de yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Denizli Otizm Derneği’nin (DOD) üyelik başvurusu da oylanarak kabul edildi.

DOD Başkanı Burcu Bilik, yaptığı açıklamada; "Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen Haklara Destek Programı yararlanıcıları arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda, 20202021 döneminde, uluslararası çalışmalara ağırlık vermeyi planladık. Autism Europe üyesi olmak derneğimiz açısından çok önemli bir adım. Böylece bu alandaki sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği çalışmalarımızı uluslararası camiaya taşımış olduk. Amacımız otizmli bireylerin haklarının daha geniş bir alanda savunulmasının yanı sıra iyi örneklerin Türkiye’de bilinmesine katkıda bulunmak. Bizim için yeni ve heyecanlı bir dönem başladığı için mutluyuz" dedi.

Autism Europe
Otizmli bireylerin ve ailelerinin haklarını geliştirmek ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Autism Europe uluslararası bir sivil toplum örgütü. Avrupa Birliği üyeleri, hükümetler ve uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere 38 Avrupa ülkesinden 90'ı aşkın STÖ'yü çatısı altında barındırıyor. Özsavunucuların ve ebeveynlerin çalışmalara aktif olarak katıldığı Autism Europe, halkın bilinçlendirilmesinde ve otizmli insanların haklarıyla ilgili tüm konularda Avrupalı karar vericileri etkilemede kilit bir rol oynuyor.

Avrupa kurumları tarafından Avrupa'da otizmli insanların ve ailelerinin sesi olarak tanınan AutismEurope, Avrupa Birliği politikaları üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için aynı endişeleri ve hedefleri paylaşan kuruluşlarla stratejik koalisyonlar gerçekleştiriyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği yapıyor. Autism Europe, aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde de katılımcı bir statüye sahip.

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