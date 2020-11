Pamukkale Belediyesi esnafların işyerlerini dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Korona virüsle mücadelemiz her alanda devam ediyor” “Halkımız uyarıları dikkate alarak gerekli tüm önlemleri almaya devam etmeli”

Pamukkale Belediyesi, korona virüs döneminde esnafların yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde esnafların işyerlerini dezenfekte ederek salgınla mücadelede destek veriyor. Başkan Örki, “Korona virüsle mücadelemiz her alanda aralıksız devam ediyor” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele konusunda yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, pandemi sürecinin ilk gününden bu yana ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren esnafların işyerlerinde düzenli bir şekilde ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyor. Havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanırken, esnaflara bir kez daha destek olmaya başladı. Bölge bölge tüm mahalleleri dolaşan ekipler esnafların dükkanlarını dezenfekte ederek steril hale getiriyor. Daha önce halkın yoğun olarak kullandığı yerler düzenli olarak dezenfekte edilmişti. Bu çalışmaların yanı sıra bir ekip, pozitif hasta bulunan ev ve binalarda baştan sona dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.



“Bu işlemin her yere yapılmasında sağlık açısından çok faydası var”

Yapılan dezenfekte işleminden memnun olduğunu dile getiren Hasan Zarraf isimli esnaf, “Pamukkale Belediyesi’nin bu çalışması çok güzel. Bizim sağlığımızı düşünen yetkililerimize teşekkür ederim. Ekipler benim işyerimi de baştan sona dezenfekte yaptı. Bu işlemden sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu işlemin her yere yapılmasında sağlık açısından çok faydası var” ifadelerini kullandı.



“Halkımız uyarıları dikkate alarak gerekli tüm önlemleri almaya devam etmeli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, daha sağlıklı Pamukkale için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Pandemi sürecinin yaşandığı ilk günden bu yana Pamukkale Belediyesi olarak her alanda tüm imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. Özellikle esnaflarımızın her zaman yanında olmak için ayrı bir çaba sarf ediyoruz. İlçe genelinde bulunan iş yerlerini birer birer dezenfekte ederek halkımızın sağlıklı ortamlarda hizmet almasına destek veriyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe sınırlarımız içindeki tüm esnaflarımızın işyerlerini ücretsiz olarak periyodik bir şekilde dezenfekte ediyor. Daha sağlıklı bir Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız ilgili kurumların duyurduğu uyarıları dikkate alarak gerekli tüm önlemleri almaya devam etmeli. Bu şekilde daha sağlıklı zamanlara ulaşabiliriz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korona virüsten korunabileceğimizi unutmayalım” dedi.

