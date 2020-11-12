Kızılcabölükspor'a maç öncesi kaza şoku

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'un takım otobüsü, bugün İstanbul'da oynanan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi kaza geçirdi. Kafileyi taşıyan otobüs bir otomobille çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Sarı-kırmızılı kafile, gruptaki 8'inci haftada Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maç için takım otobüsüyle İstanbul'a hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüs, Silivri Stadı yolu üzerinde şerit ihlali yapan bir otomobille çarpıştı. Sarı-kırmızılı ekipte oyuncular kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasar oluşan otomobili sürücüsü de kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza şoku yaşayan ardından Silivri Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelen Kızılcabölük, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Umut Aydın kaydetti.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-11-12 16:47:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.