Kızılcabölükspor'a maç öncesi kaza şoku

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'un takım otobüsü, bugün İstanbul'da oynanan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi kaza geçirdi. Kafileyi taşıyan otobüs bir otomobille çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Sarı-kırmızılı kafile, gruptaki 8'inci haftada Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maç için takım otobüsüyle İstanbul'a hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüs, Silivri Stadı yolu üzerinde şerit ihlali yapan bir otomobille çarpıştı. Sarı-kırmızılı ekipte oyuncular kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasar oluşan otomobili sürücüsü de kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza şoku yaşayan ardından Silivri Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelen Kızılcabölük, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Umut Aydın kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-11-12 16:47:27



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