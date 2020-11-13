Pamukkale Belediyesi\u2019nin il\u00e7e genelinde her kesimden vatanda\u015fa y\u00f6nelik \u00fccretsiz olarak verdi\u011fi kurslar\u0131n k\u0131\u015f d\u00f6nemi e\u011fitimleri ba\u015flad\u0131. Kurslara kat\u0131lanlar korona vir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalarda yer al\u0131yor. Pamukkale Belediye Ba\u015fkan\u0131 Avni \u00d6rki, \u201cPandemi ile ilgili gerekli tedbirleri alarak kurslar\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7t\u0131k. Kat\u0131lan herkese te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi. Pamukkale Belediyesi, her y\u0131l oldu\u011fu gibi bu y\u0131l\u0131n k\u0131\u015f d\u00f6neminde vatanda\u015flara y\u00f6nelik \u00e7e\u015fitli dallarda kurslar\u0131 a\u00e7maya devam ediyor. \u00dccretsiz olarak verilen kurslarda korona vir\u00fcs ile ilgili gerekli t\u00fcm tedbirler al\u0131n\u0131yor. Yo\u011fun ilginin oldu\u011fu kurslarda kat\u0131l\u0131mc\u0131lara halk oyunlar\u0131, ba\u011flama, seramik porselen \u00e7i\u00e7ek yap\u0131m\u0131, kad\u0131nlar el sanatlar\u0131, bi\u00e7ki diki\u015f ve i\u011fne oyas\u0131, yabanc\u0131 dil, i\u015faret dili, ah\u015fap boyama ve ebru konular\u0131nda e\u011fitimler veriliyor. Pamukkale Belediyesi K\u00fclt\u00fcr \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Pamukkale Halk E\u011fitimi Merkezi i\u015fbirli\u011fi ile d\u00fczenlenen kurslar, Pamukkale Belediyesi Atat\u00fcrk Caddesi Ek Hizmet Binas\u0131, Fatih Kapal\u0131 Pazar yeri, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Cami alt kat\u0131, Kervansaray Mahallesi B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Park Bah\u00e7eler Binas\u0131 alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. \u201cBir\u00e7ok y\u00f6resel halk oyunlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011freniyoruz\u201d Pamukkale Belediyesi\u2019nin k\u0131\u015f d\u00f6nemi kurslar\u0131na kat\u0131lan vatanda\u015flar ile kurslarda e\u011fitim veren e\u011fitmenler bu imkan\u0131 sa\u011flayan Pamukkale Belediye Ba\u015fkan\u0131 Avni \u00d6rki\u2019ye te\u015fekk\u00fcr ettiler. Kursiyerlerden Esra H\u0131z, \u201cB\u00f6ylesine g\u00fczel bir kursla k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fcz\u00fc ya\u015fatt\u0131klar\u0131 i\u00e7in Pamukkale Belediyesi\u2019ne \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. \u015eu anda kurslar\u0131m\u0131zda bir\u00e7ok y\u00f6resel halk oyunlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011freniyoruz. \u00c7ok g\u00fczel bir ortamda e\u011fitimlerimizi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz\u201d diye konu\u015ftu. \u201cTavas zeybe\u011fi gibi oyunlar\u0131 \u00f6\u011fretiyoruz\u201d Halk Oyunlar\u0131 E\u011fitmeni \u0130rem Erdo\u011fan, \u201cBu kurslar\u0131m\u0131zda e\u011fitim g\u00f6ren kursiyerlerimize Harmandal\u0131, Al Yazmal\u0131, Kerimo\u011flu, Tavas zeybe\u011fi gibi oyunlar\u0131 \u00f6\u011fretiyoruz. Bize bu imkan\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Pamukkale Belediyesi\u2019ne \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d dedi. \u201cPamukkale Belediyemizin katk\u0131lar\u0131yla mahallemizde kurslar a\u00e7t\u0131k\u201d Kursa kat\u0131lan Kervansaray Mahalle Muhtar\u0131 Damla Tuna Bilgen ise \u201cMahallemizdeki bayanlar\u0131m\u0131z\u0131n istekleri do\u011frultusunda Pamukkale Belediyemizin katk\u0131lar\u0131yla mahallemizde kurslar a\u00e7t\u0131k. Per\u015fembe ve Cuma g\u00fcnleri devam eden kurslar\u0131m\u0131zda el becerileri konusunda kursiyerlerimiz \u00e7e\u015fitli e\u011fitimler al\u0131yor. Katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 Pamukkale Belediyesi\u2019ne ve ba\u015fkan\u0131m\u0131z Avni \u00d6rki\u2019ye \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d diye konu\u015ftu. \u201c12 dalda planlanan kurslar\u0131m\u0131zda \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131\u201d Pamukkale Belediye Ba\u015fkan\u0131 Avni \u00d6rki, halk\u0131n her kesiminin ilgisini \u00e7ekecek konularda kurslar a\u00e7maya devam ettiklerini s\u00f6yledi. Ba\u015fkan \u00d6rki, \u201cHem yaz hem de k\u0131\u015f d\u00f6neminde kurslar\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131yoruz. Halk\u0131m\u0131z\u0131n kurslar\u0131m\u0131za g\u00f6sterdi\u011fi ilgi bizleri memnun ediyor. Bu d\u00f6nem i\u00e7in 12 dalda planlanan kurslar\u0131m\u0131zda \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131. Kurslar\u0131m\u0131z sadece \u015fehir merkezinde de\u011fil Fatih, Dokuzkavaklar, P\u0131narkent, H\u00fcrriyet, Akk\u00f6y, Kervansaray, \u00c7aml\u0131k, Asmal\u0131evler ve Delikta\u015f mahallelerinde de a\u00e7\u0131l\u0131yor. Bu kurslar\u0131m\u0131za kat\u0131lan t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ederim \u201d dedi.