Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Aç kalan köpek yemek ararken çukura düştü

Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ

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Denizli’de boş arazideki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek tekrar doğaya bırakıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Kadılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın kararmasıyla beraber yemek bulmak için arazide gezen köpek, üzerinin yarısı kapalı olan çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar sesleri duymasın üzerine köpeğin çukura düştüğünü fark etti. Ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı. Merdiven uzatılan çukura inen itfaiye personeli köpeği kucaklayıp yukarıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, bölgeden koşarak ayrıldı.

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