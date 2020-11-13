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EKPSS’ye girecek adaylara, ücretsiz servis imkanı sağlanacak Merkezefendi Belediyesi EKPSS’ye servis imkanı sağlayacak Başkan Doğan; “EKPSS'ye girecek adayları servislerimizle ulaştıracağız”

İHA

EKPSS’ye girecek adaylara, ücretsiz servis imkanı sağlanacak Merkezefendi Belediyesi EKPSS’ye servis imkanı sağlayacak Başkan Doğan; “EKPSS'ye girecek adayları servislerimizle ulaştıracağız”

Merkezefendi Belediyesi, hafta sonu yapılacak ‘Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ için görme engelli ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların sınav yerlerine ulaştırılması noktasında ücretsiz servis imkanı sağlayacak.
Merkezefendi Belediyesi, ‘Sosyal Belediyecilik anlayışı’ ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak olan ‘Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ için Merkezefendi’de ikamet eden görme engelli ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların sınav yerlerine ulaştırılması noktasında ‘Engelsiz Ulaşım’ araçları ile ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Sınava girecek adaylar evlerinden alınarak, sınava girecekleri merkeze götürülecek, sınav sonrasında tekrar evlerine bırakılacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen Merkezefendililer 14 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar 444 8 662 telefon numaralı Çağrı Merkezinden talep oluşturması gerektiği belirtildi.

“EKPSS'ye girecek adayları servislerimizle ulaştıracağız”
Özel bireylerin her zaman yanında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yerel yönetimler olarak, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için üstümüze düşen sorumlulukların bilinciyle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşerilerimize, ilçemize hizmet ediyoruz. Bu noktada, 15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS'ye girecek adayları bulundukları adreslerden alarak, sınav merkezlerine servislerimizle ulaştıracağız. Bizler, özel insanlarımızın her zaman yanındayız. Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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