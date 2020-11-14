AK Parti Denizli İl Başkanlığında temayül yoklamaları başladı AK Parti Denizli 7’nci Olağan İl Kongresi öncesi Necip Filiz aday olmayacağını açıkladı

AK Parti Denizli 7’nci Olağan İl Kongresi öncesi yaptığı açıklamada aday olmayacağını belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, İl başkanlığı için teşkilat Temayül Yoklamalarının, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde parti binasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ak Parti Denizli’de İl Başkanlığı seçimine giderken mevcut Başkan Necip Filiz yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Denizli’de gerçekleştirilecek olan 7’inci Olağan kongresi öncesinde Ak Parti Denizli İl Başkanlığı’nda Temayül Yoklaması başladı. İki gün sürecek Temayül Yoklaması’nın birinci gününde Partili ilçe Belediye Başkanları, ile Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri sandık başına giderek başkan adayı olmasını istediği isimleri sandığa attı. Yoklamanın ikinci günü olan 14 Kasım Cumartesi Günü Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyeleri, Mevcut ve Önceki Dönem Milletvekilleri ile yapılacak Görüşmelerin haricinde; Mevcut İl Başkanı, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, Önceki Dönem İl Başkanları, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, İl Başkan Adayları, İlçe Başkanları ve S.T.K. Başkanları ile Parti binasında birebir görüşmelerin yapılacağı belirtildi.



Yoklama öncesi yazılı açıklama yapan Ak Parti Denizli Mevcut İl Başkanı Necip Filiz, “2 gün sürecek olan Temayül Yoklamalarımız “Görüşme”, “BirebirYüz yüze Görüşme” ve “Anket Usulü Toplu Görüşme” olarak gerçekleştirilecektir. Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyeleri, Mevcut ve Önceki Dönem Milletvekilleri ile yapılacak Görüşmelerin haricinde, Mevcut İl Başkanı, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, Önceki Dönem İl Başkanları, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, İl Başkan Adayları, İlçe Başkanları ve S.T.K. Başkanları ile birebir yüz yüze görüşülecektir. İl Disiplin Kurulu Asil Üyeleri, Demokrasi Hakem Kurulu Asil Üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, İl Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Mahalle Başkanları ile Anket Usulü Toplu Görüşme yapılacaktır" dedi.



Öte yandan, birebir yüz yüze görüşmeler de görüşülen kişilerden gerekçeleri ile beraber 3 isim söylemeleri istenecek ve kesinlikle olmaz dedikleri isim varsa yine gerekçeleri ile birlikte ifade edecekleri belirtildi. Anket usulü toplu görüşmelerde, birim başkanı ve yönetimi ile topluca görüşülerek verilecek olan oy pusulasına sırasıyla 3 isim yazıp oy sandığına atmaları istenecektir. Yazılan isimlerin 1. 2. ve 3.sıraya yazılmasının çarpan değerinin farklı olacağı için buna göre öncelik vermeleri talep edilecektir ifadeleri kullanıldı.

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