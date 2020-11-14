Merkezefendi yeni ve güzel pazar yerlerine kavuşacak Merkezefendi Belediyesi yeni pazar yeri 5 ay içerisinde tamamlanacak Başkan Doğan; “Üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi yeni ve güzel pazar yerlerine kavuşacak Merkezefendi Belediyesi yeni pazar yeri 5 ay içerisinde tamamlanacak Başkan Doğan; “Üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız”

İHA

Merkezefendi yeni ve güzel pazar yerlerine kavuşacak Merkezefendi Belediyesi yeni pazar yeri 5 ay içerisinde tamamlanacak Başkan Doğan; “Üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız”

Denizli’de Merkezefendi ilçesinde bir pazar yeri daha yenilecek. Merkezefendi Belediyesi ilçedeki 2 pazar yerinin temeli atılmasının ardından bir pazar yerini yenileyecek. Başkan Doğan, “Göreve geldikten sonra ilçemize kazandıracağımız üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız” dedi.
Merkezefendi Belediyesi ilçedeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Selçukbey Mahallesi ve Adalet Mahallesi’nde pazar yerlerinin temelini atan Merkezefendi Belediyesi, şimdi de 1200 Evler Mahallesi’nde hizmet veren pazar yeri yenilenerek üstü kapalı hale getirecek. Modern bir görünümün sağlanacağı pazar yerinin inşaat çalışmaları 5 ay içerisinde tamamlanacak. 3 bin 186 metrekarelik alandaki yeni pazar yerinde 15 dükkan, 68 esnaf tezgahı ve 32 müstahsil hizmet verecek.

“Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz”
Yeni pazar yeri ile hem pazar esnafının hem de vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeyerek rahatça alışveriş yapmalarını sağlayacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldikten sonra ilçemize kazandıracağımız üçüncü pazar yerimizi 1200 Evler Mahallemize kazandıracağız. Hemşerilerimizin, esnafımızın talepleri doğrultusunda mevcut pazar yerini yenileyerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Baştan yapacağımız pazar yerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizdeki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına hazırlanıyor Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor ara vermeden Gaziantep maçına ...
Korona virüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın zatürreye yenildi Doğmamış 7 aylık bebeği annesinden zatürre ayırdı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenmeyi başaran hamile genç kadın ...
200 tarihten geriye enkaz kaldı 200 yıllık tarihi evin alevlere teslim olmasının sebebi elektrik çıktı Tarihi ev yangını incelenmesi sonuçlandı
YEREL HABERLER 200 tarihten geriye enkaz kaldı 200 yıllık tarihi ...
AK Parti Denizli İl Başkanlığında temayül yoklamaları başladı AK Parti Denizli 7’nci Olağan İl Kongresi öncesi Necip Filiz aday olmayacağını açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Denizli İl Başkanlığında temayül yoklamaları ...
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak Milletvekili Tin, sosyal medya hesabından duyurdu; “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi‘nde ilk kazmayı vuruyoruz” “Her şey Denizli için! Her şey Türkiye için!”
YEREL HABERLER Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan ...
Denizli Büyükşehir otobüsleri EKPSS’ye gireceklere ücretsiz Başkan Zolan’dan EKPSS’ye gireceklere başarı mesajı Başkan Zolan; “Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir otobüsleri EKPSS’ye gireceklere ...
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, asılsız ihbar yapınca yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, asılsız ihbar ...
Denizli'de 74 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 74 parça tarihi eser ele geçirildi
EKPSS’ye girecek adaylara, ücretsiz servis imkanı sağlanacak Merkezefendi Belediyesi EKPSS’ye servis imkanı sağlayacak Başkan Doğan; “EKPSS'ye girecek adayları servislerimizle ulaştıracağız”
YEREL HABERLER EKPSS’ye girecek adaylara, ücretsiz servis imkanı ...
Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi Büyükşehir DESKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında online abonelik başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi Büyükşehir ...
Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek Belediye çiftçilere Kara Kılçık Buğday tohumu dağıttı Başkan Arslan; “Yerli tohumumuzu ekmekle buluşturmayı hedefliyoruz” “Bu buğdayın ununu üreteceğiz, önce bölgemizde sonra Türkiye'de satışını yapacağız”
YEREL HABERLER Yerli tohum ile ilçe kendi ekmeğini üretecek Belediye ...
Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Aç kalan köpek yemek ararken çukura düştü
YEREL HABERLER Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Aç ...
Denizli’de kış dönemi kursları başladı Pamukkale Belediyesi kış dönemi kurslarına başladı Başkan Örki; “12 dalda planlanan kurslarımızda çalışmalar başladı” Kursiyerlerden Esra Hız; “Birçok yöresel halk oyunlarını öğreniyoruz”
YEREL HABERLER Denizli’de kış dönemi kursları başladı Pamukkale ...
Üzerinde 74 parça tarihi eser çıkan şahıs, KOM ekipleri tarafından yakalandı Tarihi eser satmaya çalışan şahıs yakalandı 74 parça tarihi eser üzerinden çıktı
YEREL HABERLER Üzerinde 74 parça tarihi eser çıkan şahıs, KOM ...
Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
YEREL HABERLER Denizlispor Prosinecki ile devam edecek
Denizlispor, Malatyaspor karşılaşmasının ardından çalışmalara başladı Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Malatyaspor karşılaşmasının ardından ...
Merkezefendi Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği Başkan Doğan, “60 tane kulübe 400 bin TL’lik malzeme desteği yapıyoruz”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden amatör spor kulüplerine ...
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği Merkezefendi Belediyesinden öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet ...
Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, kapanla lastikler patlatılarak yakalandılar
YEREL HABERLER Minibüsle 15 kilometre kaçtılar, kapanla ...
Servergazi Devlet Hastanesi korona virüs hastanesi oldu Servergazi Devlet Hastanesi artık pandemi hastanesi olarak devam edecek
YEREL HABERLER Servergazi Devlet Hastanesi korona virüs hastanesi ...
Kızılcabölükspor'a maç öncesi kaza şoku
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'a maç öncesi kaza şoku
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola ...
DTO Başkanı Erdoğan’ın girişimleri sonucu birikmiş aidat borçları yapılandırmaya dahil edildi
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan’ın girişimleri sonucu birikmiş ...
Pamukkale Belediyesi esnafların işyerlerini dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Korona virüsle mücadelemiz her alanda devam ediyor” “Halkımız uyarıları dikkate alarak gerekli tüm önlemleri almaya devam etmeli”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi esnafların işyerlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X