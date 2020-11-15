Denizli'ye mevsimin ilk karı yağdı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bugün yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte dün etkili olan sağanak, bugün yerini yüksek bölgelerde kara bıraktı. Kentin önemli turizm noktalarından biri olan Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kayak merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede 5 santimetreye ulaştı. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir manzara sundu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT
2020-11-15 13:00:26
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