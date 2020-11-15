Kızılcabölükspor - Manisaspor: 1-1

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Yunus Çiftçi (xx), Gökhan Salduz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (x) Mustafa Altun (xx) (Dk. 67 Berkan xx), Ozan (xx) (Dk. 58 Hüseyin x), Abdullah (x), Yunus Emre (xxx), Murathan (x), Semih Mustafa (xxx) (Dk. 83 Ertuğrul), Alpay (x) (Dk. 46 Atalay xx), Gökberk (xxx) (Dk. 82 Can), Ümit (xx), Erdem Korkmaz (x)

MANİSASPOR: Abdülkadir (xx) Yusuf (xx), Gökhan (x) (Dk. 60 Anıl xxx), Çağrı (xx), Burak (xxx), Atakan (x) (Dk. 78 Vahap xx), Uğur (xx) (Dk. 66 Berkay xx), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 46 Halil İbrahim xx), Serhat (x), Lider (x) (Dk. 78 Muhammet Furkan xxx), Murat (xx)

GOLLER: Dk. 56 (Pen.) Yunus Emre (Kızılcabölükspor), Dk. 90 Muhammet Furkan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Atakan, Gökhan, Halil İbrahim, Ahmet (Manisaspor), Mustafa Altun (Kızılcabölükspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor ile Manisaspor 1-1 berabere kaldı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki karşılaşmada ev sahibinin 56'ncı dakikada penaltıdan Yunus Emre ile bulduğu gole Manisaspor 90'ıncı dakikada Muhammet Furkan'la karşılık verdi. Bu skorla Kızılcabölük galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp 9 puanda kaldı. Teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde üst üste ikinci maçtan da puan çıkaran galibiyetsiz son sıradaki Manisaspor ise 3 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-11-15 15:23:15



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