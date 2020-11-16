Aydın - Denizli otoyolu için geri sayım başladı Aydın - Denizli otoyolunda ilk çalışmalar havadan drone ile görüntülendi Bakan Karaismailoğlu Aydın-Denizli otoyolunda ilk temel atılacak Bakan Karaismailoğlu; “Ege’mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile AydınDenizli Otoyolunun temel atma töreni bugün gerçekleştirilecek. Ege’nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya’yı bir birine bağlayacak olan otoyol projesi için başlangıç verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AydınDenizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, “AydınDenizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı”, Milletvekili Şahin Tin ise, “AydınDenizli Otoyolu Projesi‘nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor” şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.
“Ege’mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.