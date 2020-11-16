Pandemi kurallarına uymayan 190 kişiye 171 bin 292 TL ceza Denizli’de bir haftada 171 bin 292 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 190 vatandaşa 171 bin 292 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 09 Kasım ile 15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 158 kişiye 142 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye ise 29 bin 092 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 190 kişiye 171 bin 292 bin TL para cezası uygulandı.

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