Denizli’de son bir hafta içerisinde 1'i ölümlü 117 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 1’i ölümlü, 57’si maddi hasarlı, 59’u yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 117 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yayımlandı. Denizli’de 09 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 885 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 568 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 1’i ölümlü, 59’u yaralanmalı, 57’si ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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