Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 215 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 1 gram eroin, 9 ecstasy uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-16 17:36:45



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