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Denizli’de 727 anne uyuşturucu ve bağımlılığa karşı bilinçlendirildi Denizli’de 727 anne “En İyi Narkotik Polisi: Anne” seminerine katıldı ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 2020 yılında 727 anne bilgilendirildi

İHA

Denizli’de 727 anne uyuşturucu ve bağımlılığa karşı bilinçlendirildi Denizli’de 727 anne “En İyi Narkotik Polisi: Anne” seminerine katıldı ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinde 2020 yılında 727 anne bilgilendirildi

Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne’ faaliyetleri kapsamında bilinçlendirme seminerleri ile broşür dağıtımlarına devam ediyor. 2020 yılı kapsamında 727 ‘si anne olmak üzere toplam bin 475 kişi proje kapsamında bilinçlendirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 05 ile 13 Kasım 2020 tarihleri arasında ‘Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne’ faaliyetleri kapsamında Hilmi Özcan Anadolu Lisesi, Türk Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi ile SemaAbdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli idareci, öğretmen ve 55’ i anne olmak üzere toplam 109 kişinin katılımıyla seminer gerçekleştirdi. Seminerde, “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır”, “Hiçbir Aile Çocuğuna Uyuşturucu Bağımlılığını Yakıştırmaz” diyerek uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve UYUMA ihbar programı hakkında, bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildi. Proje doğrultusunda ise sokakta “Gözümüz Olun” çağrısı yapılarak 109 adet el broşürü dağıtıldı.

2020 yılında bin 475 kişi uyuşturucuya karşı bilgilendirildi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun bulunduğu alanlarda “Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne” bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı içerisinde 727 ‘si anne olmak üzere toplam bin 475 kişiye bilgilendirme yapıldığını, faaliyetlerin ise devam edileceği belirtildi.

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