Sulama kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’de sulama kanalına düşen bir at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at mahallede bulanan sulama kanalına düştü. Sahibi tarafından bulunduğunda ise çıkaramadığı için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri sulama kanalına girerek, kepçe ve halat yardımı ile atı kurtardı. At kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.