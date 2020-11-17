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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 6 bin 156 binaya yapı ruhsatı verildi

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ile Eylül dönemi içerisinde Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 428, daire sayısı ise 4 bin 728 olarak açıkladı.

Denizli'de 6 bin 156 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ile Eylül dönemi içerisinde Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 428, daire sayısı ise 4 bin 728 olarak açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak ile Eylül dönemi içerisinde Yapı İzin İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de,yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 992 bin 933 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 595 milyon 616 bin 138 TL olarak açıkladı.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 428, daire sayısı ise 4 bin 728 olarak belirtildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 542 bin 719 metrekare, konut dışı kullanım alanı 254 bin 451 metrekare, ortak kullanım alanı 195 bin 763 metre kare olarak açıklandı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 216 bin 379 metrekare oldu
2020 yılı Ocak ile Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 216 bin 379 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 979 milyon 854 bin 636 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 215, daire sayısı 6 bin 061 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 674 bin 360 metrekare, konut dışı kullanım alanı 256 bin 576 metrekare, ortak kullanım alanı 285 bin 443 metrekare olduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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