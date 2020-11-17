Denizli Büyükşehir'de, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kuruldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere kentin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığındaki toplantıda, Meclis Grubu'nda yer alan tüm grup başkan vekillerinin yazılı önergesiyle 'Deprem ve deprem dışında Denizli'yi etkileyecek doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm sunmak amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulması' önerisi görüşüldü. Önergede, "Kentimizde gerek anti çağlardan bu yana yaşanan depremler gerekse son dönemlerde yaşanan depremler, deprem gerçekliğinden kaçamayacağımızı göstermektedir. Bu anlamda deprem sonrası olası mal ve can kayıplarını asgari seviyeye indirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, deprem dışındaki ilimizi etkilemesi olasılığı yüksek olan diğer doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm önerileri sunmak adına belediye meclisimiz içerisinde Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulması gerektiğini düşünmekteyiz" denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zolan, Denizli'nin deprem bölgesi içinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de zaman zaman sıkıntı yaratan ve acı ile bizleri üzüntüye boğan deprem ve doğal afetler yaşanıyor. Bu noktada en son İzmir'de deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili 4 grup başkan vekilimiz deprem ve doğal afet komisyonu kurulması noktasında önergesini sundu" dedi.

Toplantıda yapılan oylamanın ardından Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeliklerine Hüseyin Kaya, Gökhan Akbulut, Metin Kocabatmaz, Ahmet Kurun, Birsen Çelik, Server Munis ve Özkan Yeniay seçildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-11-17 17:34:01



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