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Pamukkale Belediyesinden çok amaçlı sosyal tesis Başkan Örki; “Her mahalleye özgü projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” “6 ayda 6 pazar yeri yapmayı planlayarak yola çıktık” “Bu çok amaçlı tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum”

İHA

Pamukkale Belediyesinden çok amaçlı sosyal tesis Başkan Örki; “Her mahalleye özgü projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” “6 ayda 6 pazar yeri yapmayı planlayarak yola çıktık” “Bu çok amaçlı tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum”

Pamukkale Belediyesi Kale Mahallesi’ne önemli bir tesis kazandırıyor. Burada bulunan 1800 metrekarelik alanda 450 metrekareye sosyal tesis yapılırken, geri kalan alanda ise otopark, çocuk parkı, spor aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları olarak değerlendirilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her mahalleye özgü projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi’nin mahallelerine özgü çalışmaları aralıksız devam ediyor. 6 ayda 6 kapalı pazaryeri projesi kapsamında ilk olarak temeli atılan Belenardıç Kapalı Pazar yeri hizmete girerken, Karakurt, Gölemezli, Karakova ve Kavakbaşı’nda da çalışmalar Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak. Bu mahallelerde yapılan pazar yerleri aynı zamanda vatandaşların düğün, kına gecesi, asker eğlencesi ve mevlit gibi etkinliklerde de kullanılabilecek. Pazar esnafı ile vatandaşların kışın yağmurdan, yazın da sıcaktan etkilenmeyerek daha sağlıklı şartlarda alış veriş yapabilecekleri çok amaçlı pazar yerleri vatandaşları memnun ediyor. Kale mahallesinde içinde kapalı pazar yeri de bulunan özel bir projeyi hayata geçiren ve toplam bin 800 metrekarelik alanın 450 metrekaresine sosyal tesis yapılırken, geri kalan alanda ise otopark, çocuk parkı, spor aletleri, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları olarak değerlendirileceği açıklandı. Kale Mahallesi Sosyal Tesis ve Çocuk Parkı adıyla yapılacak olan tesisin temeli düzenlenen törenle atıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, muhtarlar ve mahalleli vatandaşlar katıldı. Kale Mahalle Muhtarı Turgut Can, mahalleleri için bu tesisin gerekli olduğunu ifade ederek, Pamukkale Belediyesi’nin mahallelerine böylesine güzel bir tesis kazandırdıkları için teşekkür etti.

“Bu çok amaçlı tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum”
Pamukkale ilçesinin çok büyük olduğunu ifade eden Başkan Örki, “İlçemizde iki sınır mahallesi arasında 76 kilometrelik bir mesafe var. Biz her mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Seçimlerden önce mahallelerimizi ziyaretlerimizde pazar yeri yapacağımızı taahhüt etmiştik. Verdiğimiz sözü tutmanın huzurunu yaşıyoruz. 6 ayda 6 pazar yeri yapmayı planlayarak yola çıktık. 5 tanesi Kasım ayı sonunda kullanımda olacak. Kale mahallesindeki şuan bulunduğumuz bu alan içerisinde çok amaçlı sosyal tesis olacak. Ardından ise kalan yerde mahalledeki vatandaşlarımız için spor yapabilecekleri bir spor alanı yapacağız. Çocuklar için ise oyun gruplarını kuracağız. Yaptığımız bu tesiste vatandaşlarımız pazar ihtiyaçlarının yanı sıra düğünlerini ve mevlitlerini de yapabilecekler. Allah’ın izniyle bir buçuk ay içinde bu tesisimizin tamamını Kale Mahallemizin hizmetine sunacağız. Ayrıca birçok fabrikanın bulunduğu Kale Mahallemizin fabrika yollarını da önümüzdeki yaz aylarında hepsini asfaltlayacağız. Kale Mahallemize kazandıracağımız bu çok amaçlı tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Örki ve beraberindekiler tesisin temelini dualar eşliğinde attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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