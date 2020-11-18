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Prosinecki: Kazanmaktan başka şansımız yok

DHA

Prosinecki: Kazanmaktan başka şansımız yok


Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'de 7 maçta topladığı 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, cumartesi günü Gaziantep FK'yı ağırlayacakları 90 dakikada kazanmaktan başka şansları olmadığını söyledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalar yapan Hırvat teknik adam, Gaziantep FK karşılaşmasının kendileri için çok önemli bir maç olduğunu belirterek, "Biz bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Milli maç arasında çok çalışma fırsatımız oldu. Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu, son maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler. Biz Yeni Malatyaspor karşısında kötü oynamadığımız bir maçta iki üç tane bireysel hatadan yenildik. Bu yüzden bu maç bizim için çok önemli. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi. Bu çıkış maçı olacak" dedi.
Taraftarların alınan kötü sonuçlar nedeniyle yaptığı eleştirileri kabul ettiklerini belirten Prosinecki, "Futbolu hepimiz biliyoruz. Baskı altında bir spor olduğunu biliyoruz. Eleştirileri de kabul ediyoruz. Oynadığımız 7 maç sonunda 5 puan topladık. Bizim beklentilerimiz de farklıydı. Daha fazla puan alabilirdik. Daha fazlasını yapabiliriz. O kapasite bizde var. Bu hafta içinde herkes inanılmaz özverili çalıştı. Alacağımız bir galibiyet takım ruhu için, yönetim ve şehrimiz için her şeyi değiştirecektir. Bizi daha farklı bir konuma getirecektir. Daha fazlasını biz de istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Denizlispor'da sakatlıktan çıkıp düz koşulara başlayan Sakıb ile Özgür takımla antrenmanlara katılmadı.
MESANOVIC: EVİMİZDE 3 PUAN ALARAK ÖNÜMÜZE BAKMAK İSTİYORUZ
Denizlispor'un Bosna Hersekli forvet oyuncusu Muris Mesanovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin kalitesinin farkında olduklarını belirtti. Milli maç arasını iyi değerlendirip iyi hazırlandıklarını ifade eden Mesanovic, "Biz aslında sadece evde değil, deplasmanda oynadığımız maçlardan da galibiyet almak istiyoruz. Kendi ritmimizi yakalamak adına Gaziantep maçını bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu hafta ne gerekiyorsa yaptık. Evimizde 3 puan alarak önümüze bakmak istiyoruz" dedi.
LEISMANN: ÖNEMLİ OLAN BU MAÇI KAZANMAK
Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann ise kendi sahalarında kritik bir karşılaşma oynayacaklarını vurguladı. Leismann, "5 puandayız ve puan toplamaya başlamamız gerekiyor. İstediğimiz noktalara gelebilmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Rakibimizin ne kadar sert bir takım olduğunu biliyoruz. Zaten onlarla bir hazırlık maçımız oldu. Onları çok iyi tanıyoruz. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmak. 3 puanı alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz. Bunun zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Leismann, ilk 8 hafta şanssız bir takım olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Baktığımızda son 2-3 maçtır pozisyon yakalayıp atamayan takım olarak gözüküyoruz. Kalenin önüne götürüyoruz topu ama atamıyoruz. Malatya maçında golü atabilseydim o maç çok farklı olacaktı. Gaziantep karşılaşması ilk golü atan maçı götürür tarzında bir maç olacak. O yüzden umarım golleri atan biz oluruz ve sonunda da gülen taraf biz oluruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolculardan detay görüntü
Oyuncuların düz koşu yapması
Futbolcuların topla çalışması
Prosinecki´nin açıklamaları
Leismann ve Mesanovic´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-11-18 12:31:40

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