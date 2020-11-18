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Elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı

DHA

Elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, 4 mahallede elektrik ve haberleşme kablolarını çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Buldan ilçesinde, Yayla, Kovanoluk, Alandız ve Kurudere mahallelerinin elektrik ve haberleşme kabloları, dün saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek çalındı. Mahallenin telefon hatlarının kesilmesiyle ortaya çıkan olayın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobilin içindeki 3 kişi gözaltına alındı. Çalınan kablolara ise el konuldu. Şüpheliler, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2020-11-18 13:35:30

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