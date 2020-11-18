Denizlispor, Gaziantep FK'dan puan veya puanlar almak istiyor Fabiano Leismann: "Pozitif bir sonuç alıp önümüze bakmak istiyoruz" Muris Mesanovic: "3 puan alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz"

Yukatel Denizlispor'da futbolculardan Fabiano Leismann ve Muris Mesanovic, Gaziantep FK maçından puan ile puanlar almak istediklerini belirtti. Mesanovic, "Bizim için çok çok önemli bir maç olduğunun farkındayız. Çünkü biz 5 puandayız ve puan toplamaya başlamamız gerekiyor, bunun da farkındayız" dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Denizlispor antrenman çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan futbolculardan Fabiano Leismann ve Muris Mesanovic, puan ile puanlar almak istediklerini söyledi.



Leismann: "Pozitif bir sonuç alıp önümüze bakmak istiyoruz”

Leismann, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, "Açıkçası biz rakibimizin kalitesinin farkındayız. Onlara göre de gereken bütün çalışmaları çok iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta bizim için aslında yani sadece evde değil dışarıda da oynadığımız maçlarda da galibiyet almak önemli yani kendi ritmimizi yakalamak adına bu maçta bir başlangıç olabilir bizim için gereken ne gerekiyorsa yaptık bu hafta çalışırken bu maçtan itibaren de zaten 3 puanı alıp yani pozitif bir sonuç alıp önümüze bakmak istiyoruz" dedi.



Mesanovic: "3 puan alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz"

Gaziantep FK maçının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Muris Mesanovic ise, "Çünkü biz 5 puandayız ve puan toplamaya başlamamız gerekiyor, bunun da farkındayız. Bu maçtan itibaren de zaten gereken çalışmaları yapıyoruz yani istediğimiz noktalara da gelebilmek için de zaten çok iyi bir kadroya da sahibiz yani rakibimizin de ne kadar sert bir takım olduğunu biliyoruz. Zaten onlarla bir hazırlık maçımız oldu, zaten kendilerini de çok iyi tanıyoruz. Ama bunun hiçbir önemi yok, çünkü biz gereken hazırlıkları yapıyoruz ve bizim için önemli olan umarım bu maçı kazanmak. Çünkü 3 puan alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz. Çünkü zamanı geldi" diye konuştu.



"Kalenin önüne götürüyoruz topu ama golümüzü atamıyoruz"

Mesanovic, ilk 8 hafta en çok şanssız takımın kendileri olduğunu belirterek, "Baktığımızda son 23 maçta pozisyon yakalayıp atamayan takım olarak gözüküyoruz. Yani kalenin önüne götürüyoruz topu ama golümüzü atamıyoruz. Mesela Malatya maçında da benim bir pozisyonum oldu çok net onu ben atamadım. Eğer ben o golü atsaydım ben inanıyorum ki maç çok çok farklı olacaktı. Bu önümüzdeki maçta bizim için o yüzden çok önemli. İlk golü atan maçı götürür tarzı bir maç bekliyor bizi öyle bir maçtan bahsediyoruz. O yüzden umarım golleri atan biz oluruz ki sonunda da gülen taraf biz oluruz. Benim için forvet rolü daha rahat ben kanatta oynadığım çok maç var. O yüzden çok sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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