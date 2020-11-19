Yeni tedbirlerle beraber seyir tepesi ziyaretçilere kapanıyor Ziyaretçilerin akın ettiği seyir tepesi hizmete ara veriyor Geçen ay açılan seyir tepesi virüsten dolayı kapanıyor

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Pamukkale Belediyesinin hayata geçirdiği Seyir Tepesi Şehir Ormanı, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs genelgesi kapsamında 21 Kasım 2020'den itibaren hizmete ara verileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesi’nin geçen ay halkın kullanımına açtığı Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olma özelliğine sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara verecek. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda geçici olarak kapatılma kararı alınan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, 21 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği ifade edildi.

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