50 günde bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 200 noktaya kurduğu ‘Giysi Kumbaraları’ndan 50 günde bin ihtiyaç sahibi vatandaşa giysi ve tekstil yardımında bulunuldu.

Merkezefendi Belediyesi’nin iki yüz noktaya kurduğu ‘Giysi Kumbaraları’ndan toplanan kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysi ve tekstil ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği Merkez Eli Kıyafet Mağazası’ndan 50 günde, bin ihtiyaç sahibi vatandaş yararlandı. Merkez Eli Mağazası’ndan 3 bin parça kıyafet ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Özel olarak kurulan tesiste yıkanıp, ütülenerek hijyenik bir şekilde kullanıma hazır hale getirilen ürünler Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki ‘Merkez Eli Mağazası’nda raflardaki yerini alıyor. Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahipleri, kişi başı ilk ayda üç ürün, daha sonraki aylarda ise iki ürün alabiliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında ürünler denenmeden, ölçü alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Merkez Eli Mağazası’na gelerek ilk önce kayıt oluşturuyorlar, daha sonra da hazır halde bulunan ürünleri teslim alıyorlar.

“Bin ihtiyaç sahibi vatandaşımız iyilik hareketimizden faydalandı”

Hizmete başlayan ‘Merkez Eli Kıyafet Mağazası’nın amacına uluşmasından mutluluk duyduklarını belirten Başkan Doğan, “Yaklaşık 50 gün önce başlattığımız projemiz amacına ulaşıyor. Bugüne kadar bin ihtiyaç sahibi vatandaşımız iyilik hareketimizden yararlandı. Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

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