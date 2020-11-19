Jandarmadan bacağı kırılan sokak köpeğine yardım

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, jandarma ekiplerince sol ön bacağı kırılmış olarak bulunan sokak köpeği, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çardak ilçesindeki ara sokakta yürümekte zorlanan sokak köpeği olduğunu fark etti. Ekipler, köpeği korumaya aldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekibince köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sol ön bacağında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Buradaki hayvan barınağında korumaya alınan köpeğin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı ya da sahiplendirileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çardak Deniz TOKAT

2020-11-19 17:38:30



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