Pamukkale'de ambalaj atıkları toplama protokolü imzalandı Başkan Örki; “Atıkların ayrıştırılması çok önemli”

Denizli’de çevre konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde ambalaj atığı toplama ile ilgili olarak protokol imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Atıkların ayrıştırılması çok önemli. Biz de bu konuya büyük önem veriyoruz” dedi.

Hayata geçirdiği projelerde çevreyi ön planda tutan Pamukkale Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili protokol imzaladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile özel bir firma yetkilisi Ali Haydar Kolaoğlu arasındaki protokolle ilçe genelinde 3 yıl boyunca ambalaj atıklarının toplanması imza altına alındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çevre konusuna büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Kağıt, karton, plastik, pet şişe, metal ve cam ürünlerin çöplerden ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi geleceğimizi korumak adına çok önemli. Biz de bu konuda ilçemiz genelindeki 61 mahallemizi kapsayacak şekilde protokol imzalayarak 3 yıl boyunca bahsi geçen atıkların toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandıracağız. Vatandaşlarımızdan ricamız geri dönüşüme gidecek olan atıkları evsel atıklardan ayrı toplamaları. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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