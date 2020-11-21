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Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

DHA

Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin´in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Çetin evinde karantinaya girdi. 
Denizlispor Başkanı Ali Çetin boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çetin´e dün (Cuma) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Çetin, eşi ve kendisinin evde izolasyona alınarak tedavi sürecinin başladığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çetin, "Dün yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Şuan evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-11-21 11:23:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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