Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti Büyükşehir, Atatürk Stadyumu'nu dezenfekte etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi bugün oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da ayrı ayrı hijyen işlemlerinden geçirildi.

Karşılaşma seyircisiz oynanacak

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması bugün saat 16.00'da başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecekken maç, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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