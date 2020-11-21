Sığırcıkların birlikte uçuşu, göz kamaştırdı

Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki hareketleri, seyir zevki yaratan görüntüler ortaya çıkardı.

Merkezefendi ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde adeta dans eder gibi uçması, görenlerin ilgisini çekti. Uyum içerisinde uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü, uzun süre gökyüzünden kaldıktan sonra, gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-21 13:11:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.