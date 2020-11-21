Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Denizlispor Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski'nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.
25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zakarya'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada Muhammet Demir’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer, topu ağlara gönderdi. 01
36. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erkan Akbulut xx, Sezgin Çınar xx, Kutluhan Bilgiç xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Oğuz Yılmaz xx, Leismann xx, Lopes xx, Aissati xx, Sagal xx, Sacko xx, Murawski xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhamet Özkal, Neven Subotic, Mesanovic, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gaziantep FK: Günay xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx (Kubilay Aktaş dk. 45 ?), Oğuz Ceylan xx, Vetrih xx, Olkowski xx, Mirallas xx, Maxim xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, De souza, Kozulc, Mehmet Erdem Uğurlu, Mirza Cihan, De Sousa, Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Kenan Özer (dk. 26)
Sarı kartlar: Kana Biyik (Gaziantep FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.