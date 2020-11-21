Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Denizlispor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’ne 10 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası dışında rakibine çalım attıktan sonra şut çeken Lopes, topu dışarıya gönderdi.
71. dakikada caza sahası içi sol çaprazında Mesanovıc tarafından çekilen şut yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Murawski’nin pasıyla buluşan Bakalorz, topu üst direkten dışarı gönderdi.
90. dakikada Mesanovic’in şutunu son anda kaleci kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erkan Akbulut xx, Sezgin Çınar xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Oğuz xx, Leismann xx, Lopes xx, Aissati xx (Recep dk. 68 x), Sagal xx (Mesanovic dk. 68 x), Sacko xx (Özer dk. 88 ?), Murawski xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhamet, Subotic, Mustafa, Alihan, Muhammed
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gaziantep FK: Günay xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx (Kubilay dk. 45 xx), Oğuz xx, Vetrih xx, Olkowski xx, Mirallas xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xx (Furkan dk. 77 x), Kenan xx (Cenk dk. 90 ?), Muhammet xx (De souza dk. 77 x)
Yedekler: Çağlar, Kozulc, Mehmet, Mirza
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Kenan Özer (dk. 26) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Zakarya, Murawski (Denizlispor), Ali Tosca, Kana Biyik, Furkan (Gaziantep FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.