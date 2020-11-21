Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

İHA

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bu ilçede erken başladı

Tüm Türkiye’de korana virüs yeni tedbir kararları kapsamında bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı, Denizli’nin Çameli ilçesinde erken başladı. Vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı ilçe hayalet şehri andırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, yeni tedbir kararlarını açıklamıştı. “Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, uygulaması bugün akşam 20.00’da başlayacak. Ancak dün aşksam saat 20.00’da başlayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlaması ile kafası karışık vatandaşların ne yapacağı konusunda tereddütleri yer aldı.
Çameli İlçesi’nde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasını genel yasak olarak anlayan vatandaşlar bugün dışarı çıkmadı. Dün genel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere koşan vatandaşlar marketleri boşalttı.

Sokağa çıkma yasağının bugün 20.00’da başlayacağını bilen vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında sokak ve caddelerde kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. İlçede vatandaşların dışarı çıkmamasından dolayı yetkililerin uyarmaması da dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki evde kal sağrısının sürekli yapıldığı pandemi döneminde yetkililerin bu durumdan memnun olduğu tahmin ediliyor.
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, bugün akşam saat 20.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağı sabah 10.00’da son bulacak, Pazar günü akşam 20.00’da başlayacak yasak sabah 05.00’da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Gazintep Futbol Kulübü: 0-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gazintep Futbol Kulübü: 0-1
Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç ...
Taklalar atan otomobil, deponun üzerine düştü: 1 kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle deponun üzerine düştü
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil, deponun üzerine düştü: 1 kişi ...
Sarayköy’de pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Sarayköy’de pazar esnafına HES kodu denetimi yapıldı
2 ilde 150 bin lira dolandıran sahte jandarma yakalandı
YEREL HABERLER 2 ilde 150 bin lira dolandıran sahte jandarma ...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin korona virüse yakalandı
'Cinayet' yalanıyla dolandırıcılık yapan eski uzman çavuş, yakalandı
YEREL HABERLER 'Cinayet' yalanıyla dolandırıcılık yapan eski uzman ...
Sığırcıkların birlikte uçuşu, göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Sığırcıkların birlikte uçuşu, göz kamaştırdı
Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti Büyükşehir, Atatürk Stadyumu'nu dezenfekte etti
YEREL HABERLER Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte ...
Sürücüsü kriz geçiren kamyonet ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi Direksiyon başında kriz geçiren sürücü, kamyoneti yavaşlatmayı başarınca facianın önüne geçildi
YEREL HABERLER Sürücüsü kriz geçiren kamyonet ışıklarda bekleyen 3 ...
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, programlara online devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, programlara ...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı
Denizli Müftülüğünden Kızılay’a destek
YEREL HABERLER Denizli Müftülüğünden Kızılay’a destek
Yoldan çıkan otomobil, tarım aletlerine çarptı: 3 yaralı Otomobilin motoru parçalandı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil, tarım aletlerine çarptı: 3 ...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video ...
Otomobil şarampole yuvarlandı; 3 ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı; 3 ağır yaralı 
Kısıtlamalar başladı, dükkanlar kepenk indirdi Kısıtlamalar başlayınca vatandaşlar evlerine gitmeyi tercih etti
YEREL HABERLER Kısıtlamalar başladı, dükkanlar kepenk ...
Merkezefendi Belediyesi yıl sonuna kadar bütün faaliyetlere ara verdi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi yıl sonuna kadar bütün ...
83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi
YEREL HABERLER 83 yaşındaki kan bağışçısı korona virüse yenildi
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı Denizlispor 2 eksikle Gaziantep FK’yi yarın evinde ağırlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X