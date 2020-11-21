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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK maçının ardından


Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica 1-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için sevinçli olduklarını belirten Sumudica, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Üst üste 2 galibiyet kazandık. Bu maçta rakiplerimizin toplasanız belki 2-3 net fırsatı var. Rakiplerimize fazla şans tanımadık. Taktiksel olarak çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Sahada ne yapmak istediğimi anlıyorlar, bunu sahada yansıtıyorlar. İlk geldiğimde bazı yayın kuruluşları, gazeteciler beni eleştiriyordu 3-5-2 oynattığım için. Sadece benim ekibim şuan ligde 3-5-2 oynuyor. Bu sistemle birlikte ligde 4´üncü sıradayız. Denizlispor´a başarılar diliyorum" dedi.
SUMUDİCA: GALİBİYETİ KUTLAMAK İÇİN 1 GÜNÜMÜZ VAR
Geçen sezonun ikinci bölümünde Denizli´de oynanan maçın ardından bazı olayların yaşandığını aktaran Sumudica, "Bazı takımlara yardım ettiğim düşünüldü. Denizlispor´u yendikten sonra böyle söylentiler çıktı. Ancak Denizlispor maçından sonra da küme düşme mücadelesi veren takımları içeride ve dışarıda yendik. Galibiyeti kutlamak için 1 günümüz var. Önümüzde kupa maçı var ve takımımızı bu maça hazırlayacağız. Daha sonra evimizde Yeni Malatyaspor maçımız var. Daha sonra bakalım neler olacak" diye konuştu. 
"TAKIMLA KALAN KONTRAT SÜREM 5 AY"
Gaziantep FK´da görev süresinin bitmesine az bir zaman kaldığını ifaden eden Sumudica, "Bu yıl benim burada kontratım sona eriyor. Takımla kalan kontrat sürem 5 ay. Ben Türkiye´yi seviyorum. Teknik direktör de başarılı olunca biliyorsunuz zaten... Her şey masada oturulur konuşulur" ifadelerini kullandı. 
PROSİNECKİ: HAK ETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ÇIKTI ORTAYA
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Takım için endişelendirici bir durum olduğunu ifade eden, Prosinecki, "Baktığınızda 5 puanımız var. Üç maçtır rakipten daha iyi oynayarak kaybediyoruz. Gaziantep FK´yı tebrik etmek lazım. Bizim bireysel hatamızdan golü buldular. Sonrasında biliyorsunuz Gaziantep FK´ya karşı oynamak zor, hemen kapandılar. Futbolcular hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü gerçekten yüreklerini ortaya koyarak mücadele verdiler. Herkes istedi. Pozisyonlarımız vardı, oynadık. Muazzam bir futbol oynamamıza rağmen hak etmediğimiz bir sonuç çıktı ortaya" dedi.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Prosinecki gerekli analiz ve çalışmaları yapacaklarını vurgulayarak, "Bu durumdan hızlı bir şekilde nasıl çıkılacaksa onları konuşup çalışacağız. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen şansızlık mı dersiniz, şans mı yanımızda değil, bunları konuşmak bana göre değil. Ama pozisyonlarımız var. Top girmiyor. Üç maçtır üst üste daha iyi oynayarak ve üreterek rakiplerimize yeniliyoruz" diye konuştu. 
"GELECEKLE ALAKALI İSTİFA PLANIMIZ YOK"
Gündeminde istifanın olmadığını açıklayan Prosinecki, "Bizim için gelecekle alakalı öyle bir planımız yok. Yönetimle gerekli konuşmalar yapılıyor. Eğer ihtiyaç duyarlarsa da bizim öyle bir isteğimiz yok. Yani elimizden gelen her şeyi yaparak ve çok çalışarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gerçekten şansızlık mı var onu bizde bilmiyoruz. Gelecekle alakalı istifa planımız yok aslında. O yüzden devam ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-11-21 19:20:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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