Denizlispor kötü gidişe dur diyemiyor 



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) Süper Lig´in 9´uncu haftasında evinde Gaziantep FK´ya 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor´da kötü gidiş engellenemiyor. Kaybedilen maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük üzüntü yaşadı. Üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle ligde zor günler geçiren Ege ekibi, taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Ligde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Denizlispor ligin dibine demir attı.

Sıralamada 5 puanla 20´nci sırada yer alan Yutatel Denizlispor, tek galibiyetini Gençlerbirliği´ne karşı almıştı. Ege ekibi, bu karşılaşmadan sonra çıkığı 3 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Yukatel Denizlispor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. İç sahada galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor, sahasındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezonun 32´inci haftasında Trabzonspor´a karşı 2-1´lik skorla almıştı.

İSTİFA GÜNDEMİNDE YOK

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, son 3 maçta iyi oynayıp sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Prosinecki, futbolcularının sahada iyi mücadele ettiğini, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini aktardı. İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Prosinecki, "Gelecekle alakalı öyle bir planımız yok. Yönetimle gerekli konuşmalar yapılıyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak ve çok çalışarak daha iyi olmak için çabalıyoruz. Gelecekle alakalı istifa planımız yok. O yüzden devam ediyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-22 13:01:42



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