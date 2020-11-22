KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi KPSS heyecanı sona erdi

Denizli’de binlerce kişi KPSS Ortaöğretim sınavını saat 12.25 itibariyle bitirdi. Çoğu vatandaş soruları rahatlıkla yapabildiğini söylerken bazıları zorlandığını belirtti.

Türkiye’ye genelinde binlerce vatandaşın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı saat 12.25 itibariyle sona erdi. Korona virüs tedbirleriyle yapılan sınavda çoğu öğrencilerin velisi dışarıda bekleyerek dua etti. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin bulunduğu sınavda öğrencilere 120 dakika süre verildi. Temaslı ve pozitif olanlar ise özel araç ile getirilirken kendileri için ayrılmış salonlarda sınava girdi. Sınav yapılan binalarda her sınıf için iki pencere açık bulunduruldu ve sosyal mesafe dikkate alınarak sınav gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan öğrenciler ise gerçekleşen sınavın bazı bölümlerinin zor olduğunu belirtirken sınav sonrası araç trafiği meydana geldi.

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