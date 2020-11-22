Denizli'de motosiklet hırsızlığı kamerada



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir aparmanın bahçesinde yaşandı. Hidayet Akkuş'a ait elektrikli motosikleti kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Sabah evinden çıktığında motosikletinin sitenin bahçesindeki park ettiği yerde olmadığını fark eden Akkuş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, bir şüphelinin çevreyi gözetlediği, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek götürdüğü tespit edildi.

Polis, eşkali belirlenen 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-22 15:14:21



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