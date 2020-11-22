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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci günde sokaklar boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek

İHA

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci günde sokaklar boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokaklar yine boş kaldı. Korona virüs tedbirleriyle birlikte saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Kasım 2020 Pazartesi günü 05.00’de sona erecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde uygulanan korona virüs tedbirleri ikinci gününde Denizli’de sokaklarda sessizlik oluştu. Bu kapsamda, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Kasım 2020 Pazartesi günü 05.00’te sona erecek. 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek kısıtlamalardan üretim, imalat, ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulurken, bazı dükkanlar paket servisi yapmaya devam edecek. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokaklarda ve ana caddelerde tedbirler kapsamında denetimlerine devam ederken sokakta bulunan vatandaşlar, araç ve sürücülerde kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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