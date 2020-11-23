Denizlispor kupada Turgutluspor önünde moral arıyor

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DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilip 5 puanla düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Misli.com 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'u konuk edecek.

Atatürk Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Robert Prosinecki'nin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Kupada kazanıp moral bulmak istiyoruz. Turgutluspor'u eleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ardından ligde toparlanıp hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren, kupada daha önce Sarıyer'i eleyen Turgutluspor da Süper Lig temsilcisi rakibini de geçerek çift kulvarda yoluna devam etmeyi istiyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-11-23 11:38:06



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