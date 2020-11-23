Potada Merkezefendi'nin hedefi tek



DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 3 galibiyetin ardından son Akhisar Belediye mağlubiyetiyle 6'ncı haftayı Play-Off hattında dördüncü sırada geçen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Gökhan Gökşin, lider Büyükşehir Hastanesi Konyaspor'la oynanacak maç öncesi iddialı konuştu. Gökşin, Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisine başlamak istediklerini kaydederek, "Bu sezon iyi bir kadro kurduk. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz bir üst lig. Bu sezon görülüyor ki herkes herkesi yenebiliyor" dedi.

Büyük bütçeli takımların da sürpriz mağlubiyetler aldığını dile getiren Asbaşkan Gökşin, "Bu ligde ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Hedefimiz üst sıralar. Şampiyon olmak istiyoruz. Ancak en kötü Play-Off'tan çıkacağımızı düşünüyorum. Denizli'ye Süper Lig takımı göstermeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde geride kalan 6 haftada Konyaspor aldığı 5 galibiyetle lider konumda bulunuyor. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Konyaspor mücadelesi cuma günü saat 18.00'de PAÜ Spor Kompleksi'nde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-11-23 16:21:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.