Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Denizli’de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 2 eski askeri öğrenci ile 1 muvazzaf asker olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.