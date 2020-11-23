Denizli'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Ekipler, FETÖ üyelerince ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 2'si eski askeri öğrenci, biri de muvazzaf asker olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-11-23 17:52:53
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