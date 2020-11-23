Polis takibe aldığı şahsın cebinden 300 TL sahte para çıktı

Denizli’de, bir araçta yapılan aramalarda sahte para çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Denizli’de parada sahtecilik suçunun önlenmesi için kontrolleri sıkılaştıran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bir süredir takibe aldığı şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 3 adet sahte 100 TL banknot ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, yapılan kontrollerde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.