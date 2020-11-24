ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen’den Öğretmenler Günü mesajı

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Ceşen “Çocuklarımızın eğitimli yetişmesinde ve geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Denizli’deki amatör spor kulüplerini bir çatı altında toplayan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun başkanı Feyyaz Ceşen, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesaj yayımladı. Futbol antrenörlerinin de bir anlamda öğretmenlik yaptığını söyleyen Denizli ASKF Başkanı Ceşen, “Öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr insanları, öğretmenlik de bu dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmen; bir çocuk için, anne kadar sıcak ve şefkatli, baba kadar güvenilir ve koruyandır. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.