Mahmut Oğuz; “Çocuklarımız, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı sizden öğrenmektedir”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mahmut Oğuz, “Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı kişileri yetiştiren eğitim hizmetlerinin temel taşları olan siz değerli öğretmenlerimize şükran borçluyuz” dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Eğitim, toplumların biçimlenip, yönlenmesinde, kendisine çağdaş dünya içinde onurlu bir yer edinmesinde en önemli unsur olduğunu belirten Mahmut Oğuz, “Değerli öğretmen arkadaşlarım, eğitim, toplumların biçimlenip, yönlenmesinde, kendisine çağdaş dünya içinde onurlu bir yer edinmesinde en önemli unsurdur. Şurası bir gerçektir ki, toplumların gözünde her zaman saygıdeğer olmayı hak etmiş öğretmenler tarih boyunca, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hep bilgilenme, aydınlanma öncüleri, diğer bütün mesleklerin üstünde, bu mesleklerin yapıcısı ve oluşturanı, nesilleri eğiten, insanlık tarihinin en eski mesleğidir. Atatürk 1922 yılında bir sözünde “ Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve sönmeyen ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.” diyerek görevinizin önem ve sorumluluğunu ifade etmiştir” dedi.



“Öğretmenlerimize şükran borçluyuz”

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Değerli arkadaşlar, çocuklarımız, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmayı sizden öğrenmektedir. Ailesi dışında örnek aldığı ilk insan modeli sizlersiniz. Onları Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ahlaki, insanı, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini, bayrağını seven ve daima yüceltmeye çalışan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı kişileri yetiştiren eğitim hizmetlerinin temel taşları olan siz değerli öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Unutmamalıdır ki ülkemiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda eğiten öğretmenlerimizin onurlu mücadeleleriyle kalkınacaktır. Bu mücadeleyi de öğretmenlerimiz Ata'sına yakışır bir şekilde sonsuza dek yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.



“Vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum”

Oğuz, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken, şehit olan, vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, hepinizi gönül dolusu sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

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