Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 - Turgutluspor: 2 (Maç sonucu)

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında, Turgutluspor’a 21 yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sagal’ın ortasında topla buluşan Sacko, topu ağlara gönderdi. 11
55. dakikada Özer’in pasında ceza sahası sol çaprazından Sagal'ın şutunda kaleci Can topu kornere çeldi.
68. dakikada Samet Günhan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sinan kafayla topu ağlara gönderdi. 12
75. dakikada ceza sahası içinde Sagal’ın pasıyla buluşan Varela, çok net bir fırsatta topu dışarı gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx, Demokrat Özgür Güneş xx
Denizlispor: Cenk xx, Muhammet Özkal x, Bakalorz xx, Murawski x, Sacko xxx, Mesanovic xx, Zakarya xx, Varela xx, Özer xxx, Alihan x (Sagal dk. 45 xx), Leismann xx
Yedekler: Hüseyin, Abdulkadir, Lopes, Oğuz, Recep, Burak, Mert, Emirhan, Muhammed Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Turgutluspor: Can xx, Sinan xx, Samed Kılıç xx, Muhammet Beşir xxx (Mehmet dk. 72 x), Mete xx, Emre Nasuh x (Mert Özyıldırım dk. 57 x), Muhammet Çoban xx, Ferhat xx (Marvin dk. 57 x), Emre Keskin xx, Muhammed Özdemir x (Samet Günhan dk. 64 x), Burak xx
Yedekler: Yunus, Osman, Okan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Goller: Sacko (dk. 52) (Denizlispor) Muhammet Beşir (dk. 8), Sinan (dk. 68) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Bakalorz (Denizlispor), Muhammed Özdemir (Turgutluspor), Sinan (Turgutluspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.