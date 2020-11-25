Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı Denizlispor, Süper Lig'de üst sıralara yükselmek istiyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 21 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor’un kötü gidişatı devam ediyor. Bir türlü yükselişe geçemeyen yeşilsiyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda, 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor’a 21 yenilerek kupadan elendi. Bu sezon Süper Lig'de kalmak isteyen yeşilsiyahlı takım 9. hafta sonunda 8 maç oynarken, bu 8 maçta toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 5 puanla Lig’de 20.sıraya geriledi. Son maçında evinde Gaziantep FK’ya 10 yenilen Denizlispor, Lig’de averaj farkıyla 20 puanla birinci sırada olan Alanyaspor ile aradaki puan farkını 15’e çıkardı. Yeşilsiyahlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise Süper Lig’de 13 puanla 6. Sırada yer alıyor.

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