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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden kişiye özel hava ulaşımı için VIP araç Hava Ulaşım VIP hizmete başladı

İHA

Büyükşehirden kişiye özel hava ulaşımı için VIP araç Hava Ulaşım VIP hizmete başladı

Denizli şehir merkeziÇardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine standart yolcu taşımacılığının yanı sıra kişiye özel ulaşım hizmeti başlattı. VIP hizmet ile yolcular adreslerinden alınıp havaalanına, havaalanından ise adreslerine ulaştırılıyor.

Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle bir süre önce Çardak Havalimanı'na servis hizmetini üstlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziÇardak Havalimanı, Çardak Havalimanışehir merkezi arsında kişiye özel ulaşım hizmetine başladı. Kişiye özel hizmetle vatandaşlar adreslerinden alınıp Çardak Havalimanı’na, Çardak Havalimanı’ndan ise adreslerine ulaştırılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi kişiye özel ulaşım hizmetini 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle yapıyor.

24 saat önceden randevu alınması gerekiyor
Çardak Havalimanı’na ulaşımı güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin kişiye özel ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların 24 saat öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Söz konusu özel servisler hakkında bilgi almak ve rezervasyon için 0(258) 244 00 44 numaralı telefon hatlarından bilgi alınabileceği belirtildi.

Standart servisler devam ediyor
Öte yandan farklı araç tipleriyle şehir merkeziÇardak Havalimanı, Çardak Havalimanışehir merkezi arasında yolcu taşımacılığına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket etmeye devam ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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